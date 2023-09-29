В Москве появился онлайн-проект для начинающих специалистов туриндустрии

В столице представили онлайн-проект «Карта профессий», адресованный начинающим специалистам туристической отрасли — тем, кто планирует строить карьеру в сфере туризма, в первую очередь молодежи. Пользователи узнают о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
«Проект объединил больше 50 профессий. Для удобства их распределили по категориям, таким как “Туроператоры”, “Отели”, “Рестораны”, “Информационные технологии”, “Креатив”. Выбрав любую специальность, можно познакомиться с основными задачами, перспективами карьерного роста и необходимыми навыками», — отметила Наталья Сергунина.
Карта будет полезна и уже состоявшимся специалистам, которые хотят больше узнать об актуальных тенденциях своей или смежных сфер. В этом помогут информативные обзоры, подготовленные экспертами.
Так, на внутренний туризм — активно развивающееся сегодня направление — рекомендуют обратить внимание аналитикам больших данных. Во многом благодаря их работе повышается качество услуг для путешественников, оптимизируются транспортные потоки, увеличивается эффективность расходов на продвижение региональных брендов. А например, администраторы гостиниц могут узнать, что с опытом работы от года у них появляется возможность перейти на позицию старшего смены или заместителя руководителя службы приема и размещения, а в будущем стать менеджером или управляющим.
Проект создан по инициативе столичного Комитета по туризму в рамках программы «Твой старт в туризме». С ее помощью учащиеся профильных образовательных учреждений Москвы получают практические навыки, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в туристические компании.