В Москве появился онлайн-проект для начинающих специалистов туриндустрии

В столице представили онлайн-проект «Карта профессий», адресованный начинающим специалистам туристической отрасли — тем, кто планирует строить карьеру в сфере туризма, в первую очередь молодежи. Пользователи узнают о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«Проект объединил больше 50 профессий. Для удобства их распределили по категориям, таким как “Туроператоры”, “Отели”, “Рестораны”, “Информационные технологии”, “Креатив”. Выбрав любую специальность, можно познакомиться с основными задачами, перспективами карьерного роста и необходимыми навыками», — отметила Наталья Сергунина.

Карта будет полезна и уже состоявшимся специалистам, которые хотят больше узнать об актуальных тенденциях своей или смежных сфер. В этом помогут информативные обзоры, подготовленные экспертами.

Так, на внутренний туризм — активно развивающееся сегодня направление — рекомендуют обратить внимание аналитикам больших данных. Во многом благодаря их работе повышается качество услуг для путешественников, оптимизируются транспортные потоки, увеличивается эффективность расходов на продвижение региональных брендов. А например, администраторы гостиниц могут узнать, что с опытом работы от года у них появляется возможность перейти на позицию старшего смены или заместителя руководителя службы приема и размещения, а в будущем стать менеджером или управляющим.