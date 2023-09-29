Выставка Музея Победы «На высоте» откроется в Азербайджане 9 октября

В Русском доме в Баку пройдет открытие выставки Музея Победы «На высоте». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Выставка расскажет о Кавказской битве как о масштабном, ожесточенном сражении, развернувшемся в сложнейших условиях степей, приморья и горно-лесистой местности. Бои велись на земле, на воде и в воздухе. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года, — говорится в сообщении.

В выставку вошло более 50 оцифрованных экспонатов из фондов Музея Победы. Экспозиция откроется 9 октября и продолжит работу до 15 октября.

В Музее Победы 5 октября состоится открытие выставки «На высоте», приуроченной к 80-летию победы советских войск в Битве за Кавказ. Новую экспозицию представят в рамках проекта «Шесть ударов Победы». Гости музея смогут узнать об истории сражения, силах противоборствующих сторон, а также главных героях битвы.