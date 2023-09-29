В столице пройдет новый сезон экскурсий «Открой#Моспром»

— Участники впервые смогут побывать на заводе отечественного автопрома «Москвич». Всего в этом сезоне запланировано около 140 экскурсий по цехам 30 производств косметической, пищевой, кабельной, оптической и другой продукции. Кроме того, состоится более 40 матер-классов пяти видов — от приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий до тест-сессии косметики, — рассказал Овчинский.

Также у участников будет возможность получить памятные подарки. Для этого необходимо верно ответить на четыре из пяти вопросов в мини-викторине, которую будут проводить в конце экскурсий. В ходе туров горожане увидят, как производят легендарные автомобили «Москвич», в том числе электрокары «Москвич 3е», лифты компании «Мослифт», тормозные системы для железнодорожного транспорта «Элтеза». Гостей познакомят с работой вентиляционной фабрики «Галвент» и кабельным заводом «Москабельмет», продукция которых установлена в домах и социально значимых объектах по всей стране. Они также побывают на предприятиях по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков, например, на заводах BRandICE, «Очаково», «Френчкисс», «Бабаевский» и других.