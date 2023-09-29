Мастер-классы по информационной безопасности проведут для московских студентов

Серия мастер-классов по информационной безопасности проведут для столичных студентов в рамках проекта "КиберМосква". Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргариту Савинкину.

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"Молодое поколение является одним из самых активных пользователей интернета, поэтому мы считаем важным объяснить молодежи, как важно создать для себя комфортную цифровую среду", – отметила Савинкина.

В ходе занятий ведущие специалисты проекта "КиберМосква" расскажут, как злоумышленники получают доступ к личным данным пользователей, и объяснят, как от этого защититься. Также слушатели получат советы по фактчекингу и поведению в интернете, узнают об особенностях работы в сфере IT.

Занятия состоятся на базе вузов, колледжей и техникумов города. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте "Молодежь Москвы".