Благоустройство территории возле станции БКЛ «Кленовый бульвар» завершено

Благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар» завершено. Специалисты провели работы на улицах Речников и Затонная. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

В ходе работ по благоустройству воздушные провода были убраны под землю. Также специалисты проложили дополнительные водосточные сети, заменили покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части. Были установлены 130 дорожных знаков и организованы два новых наземных перехода, размещены более 130 фонарей и уличных торшеров. Переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Также были установлены восемь остановочных павильонов и информационные стелы. Возле дома № 30 по улице Речников обновили игровую зону и оборудование. Дополнительно специалисты высадили 18 деревьев и разбили газон.