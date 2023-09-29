Жители частных домов могут через сайт «Мосгаза» заключить договор о техобслуживании

«Собственникам частных домов, которые пользуются газовым оборудованием в столице, для заключения договора о техническом обслуживании с АО «Мосгаз» необходимо заполнить форму на официальном сайте газовиков. Москвич выбирает перечень оборудования, которым пользуется, уточняет данные для связи, после чего для подтверждения информации и формирования договора с ним связывается оператор», – рассказали в пресс-службе.