Жители частных домов могут через сайт «Мосгаза» заключить договор о техобслуживании
На сайте АО «Мосгаз» доступна онлайн-форма для заключения договора о техобслуживании газового оборудования в частных домах, сообщила пресс-служба организации.
«Собственникам частных домов, которые пользуются газовым оборудованием в столице, для заключения договора о техническом обслуживании с АО «Мосгаз» необходимо заполнить форму на официальном сайте газовиков. Москвич выбирает перечень оборудования, которым пользуется, уточняет данные для связи, после чего для подтверждения информации и формирования договора с ним связывается оператор», – рассказали в пресс-службе.
Там также напомнили об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября.
«Проводить техническое обслуживание газового оборудования с сентября 2023 года может только газораспределительная организация. В Москве это АО «Мосгаз». Правило касается жителей как многоквартирных, так и частных домов столицы», – подчеркнули в пресс-службе.