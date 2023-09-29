Ракова назвала число поженившихся москвичей летом 2023 года

Свыше 33 тысяч пар поженились в Москве минувшим летом. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Как правило, около 40 процентов пар выбирают для свадьбы летний период. В этом году в столице летом поженились свыше 33 тысяч пар. Этот показатель остается на одном уровне на протяжении последних трех лет, — сказала она.

Чаще всего церемонии бракосочетания проводились во дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также в Кутузовском и Шипиловском. Также пользуются популярностью площадки для выездной регистрации брака, передает официальный сайт мэра Москвы.

В проекте «Город заданий» можно рассказать о необычных площадках для регистрации брака. За выполнение заданий начисляют городские баллы. В общей сложности горожане могут рассказать о более чем 30 площадках для заключения брака.