Почти 250 домов вошли в программу реновации в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском округах в программу реновации вошли 249 домов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, для расселения уже готовы девять новостроек, в работе – еще столько же. В 10 населенных пунктах ТиНАО первый этап программы полностью закончен.

Мэр рассказал, что с 2019 года, когда реновация началась в ТиНАО, квартиры в современных новостройках получили уже больше 7 880 жителей 116 домов.