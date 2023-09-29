Завершилось благоустройство возле станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

Благоустройство территории у станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юге столицы завершено. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей было обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и адаптировать пространства под запрос местных жителей. В зону благоустройства вошли ул. Речников и ул. Затонная», – сказал Бирюков.

Он отметил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью 5 км, а также проложили водосточные сети.

Всего в рамках проекта заменили почти 5,8 тыс. кв. м покрытия тротуаров и более 22,6 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, установили 130 дорожных знаков, а также организовали два наземных перехода возле филиала №4 городской поликлиники №67 на ул. Речников. Территорию возле станции теперь освещают свыше 130 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудованы опорами контрастного освещения, уточнил Бирюков.

«Для пассажиров общественного транспорта установили восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Сориентироваться в районе метро помогут информационные стелы», – добавил Бирюков.