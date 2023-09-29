Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

В центре города завершили благоустройство территорий. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Как и в предыдущие годы, в этом сезоне основные работы по благоустройству проводились в округах. Но в то же время несколько интересных проектов мы реализовали и в центре Москвы, — сказал он.

К примеру, на Цветном бульваре специалисты привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина, а также благоустроили квартал в границах улиц Мытная, Хавская и Конного переулка. В сквере на Мытной улице открыли две спортивные зоны. Кроме того, на Люсиновской улице создали большой разноуровневый игровой комплекс с качалками, балансирами и батутами, написал глава города в своем блоге.

Недавно в районе Покровское-Стрешнево приступили к благоустройству набережной на Волоколамском шоссе. На ней в скором времени появится прогулочная тропа с деревянными настилами, которая протянется до участка между корпусами «Север» и «Юг». Работы завершатся к концу октября этого года.