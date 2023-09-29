В Москве построят семь пешеходных мостов

В Москве до 2026 года построят семь пешеходных мостов. Некоторые из них уже возводятся, поэтому скоро пополнят список новых достопримечательностей столицы. По словам строителей, все же главная функция у них другая - мосты соединят между собой разъединенные участки дорог и набережных, значительно сэкономив время пешеходам. Проще будет и маломобильным гражданам, поскольку современные мосты оборудуются эскалаторами, пандусами или лифтами.

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Сейчас в Москве строятся три сооружения для пешеходов. Например, мост в виде полумесяца с теплой архитектурной подсветкой перекинут через Нагатинский затон. Он пока готов на 10 процентов - рабочие возводят рабочий мостик для монтажа основных конструкций, ведется устройство опор с погружением свай. Мост очень ждут жители комплекса "Ривер Парк", которые смогут почти вдвое быстрее добираться до торговых центров и станции метро "Нагатинский затон". Сдать его планируется в конце 2024 года. Строительство моста станет частью проекта благоустройства района "Нагатинский Затон". На Коломенской улице появятся парковочные места, две автобусные остановки, а на пересечении Коломенской улицы с Коломенской набережной сделают разворотное кольцо.

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"Около МГТУ им. Н.Э. Баумана появится велопешеходный мост через реку Яуза - от Госпитальной набережной до Рубцовской набережной", - сообщил руководитель столичного депстроя Рафик Загрутдинов.

Сейчас здесь идут работы по устройству монолитных пролетов, подпорных стен, возводится дождевая канализация. "Фишкой" будет то, что прямо на мосту появятся амфитеатр и смотровая площадка с видом на воду.

Еще один мост строят в самом центре города - над Водоотводным каналом Москвы-реки. Он свяжет стрелку "Золотого острова" и Крымскую набережную, став частью единого туристического маршрута от Парка культуры и отдыха им. Горькогo к Балчугу и Дому культуры "ГЭС-2". На нем предусмотрена не только пешеходная зона с переменной шириной, но и велодорожка. Сама конструкция сложная - центральный его короб меняется с простой прямоугольной полой формы на вытянутый шестиугольник.

Мост собрали в другом месте и доставили в город на баржах. За несколько часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Затем ее бережно установили на заранее подготовленные опоры, встроив в существующий ландшафт. Доставка и монтаж заняли всего двое суток и не причинили неудобств горожанам. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что в максимально короткие сроки строители сделают отделку и откроют мост для пешеходов и велосипедистов.

В городе тем временем проектируются еще четыре моста для пешеходов. Например, возведут два моста через затон Новинки протяженностью 115 м и 150 м. Путь до офисов, торговых центров и станции метро "Технопарк" от жилых комплексов "Шагал" и "ЗИЛАРТ" сократится на 30-40 процентов. По задумке проектировщиков, на набережной Марка Шагала в продолжение уже благоустроенной ее части появится еще одна парковая зона с детскими и спортивными площадками и местом для массовых мероприятий.

Мост длиной 500 метров свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей в районе Крылатское. По нему будет удобно добираться до Гребного канала и пешеходам, и велосипедистам. Позднее здесь появится благоустроенная набережная со спусками к воде, цветниками, детскими и спортивными площадками. Другой пешеходный мост, тоже оборудованный велодорожками, протянется на Мневниковскую пойму от парка "Фили". Его построят в 700 метрах от станции метро "Терехово" Большой кольцевой линии - сейчас поблизости от нее идет масштабное строительство, так что скоро на месте старой деревни вырастут новые жилые кварталы. Строительство пешеходных мостов на Островную улицу и в сторону парка Фили обеспечит пешеходную связь районов Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк и формирование новых прогулочных маршрутов.

Мост в виде полумесяца с теплой архитектурной подсветкой перекинут через Нагатинский затон.

А вот мост через реку Яуза, соединивший Рубцовскую и Семеновскую набережные, уже служит местным жителям. Его открыли в прошлом году, и он стал составной частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская", объединяющего одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Московской железной дороги. Это первое за последние 13 лет сооружение через реку для пешеходов и 60-е по счету над Яузой. Длина моста - 111 метров.

Часть будущего велосипедно-пешеходного моста перевезли к месту ее установки на барже.