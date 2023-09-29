Жителям Москвы рассказали о погоде 29 сентября

В последний рабочий день недели, 29 августа, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в Москве понизится до 9 градусов, по области – до 6 градусов.