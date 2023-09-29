Движение ограничат в пяти округах Москвы

Движение транспорта ограничат на некоторых участках в центре, на севере, северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы до 24 октября в связи с реконструкцией светофоров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"С 29 сентября по 24 октября в период с 01:30 до 05:30 на ряде участков районе улиц Правды, Кусковской, 2-й Владимирской, Енисейской, Сибиряковской, Новослободской, Сходненской, Фабрициуса, Усачевой, Антонова-Овсеенко и 1-й Ямского Поля будут недоступны для движения одна или две полосы", – говорится в сообщении.

Ограничения также коснутся участков пересечений улиц 1-й Ямского Поля, 5-й Ямского Поля и Бумажного проезда, а также улицы Правды и улицы 5-й Ямского Поля. Там будет перекрыто движение по одной из полос и ограничена парковка.

На участке пересечения улицы 2-й Владимирской и улицы Кусковской будет закрыта одна полоса движения, а на участке пересечения улицы Енисейской, Сибиряковской и Берингова для проезда будут недоступны две полосы.

Ограничения движения также введут на Новослободской улице, участках пересечения улиц Фабрициуса с Новопоселковой, переулка Хользунова, улицы Усачевой и Оболенского переулка, а также улицы Антонова-Овсеенко и Шмитовского проезда.