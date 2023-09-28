День осетинского пирога пройдет в Москве

В Москве пройдет день осетинского пирога. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Мероприятие состоится в российской столице в пятницу, 29 сентября, и будет приурочено к празднованию Дня Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказа.

Организаторами праздника выступили постпредство региона при президенте РФ и Торгово-экономическое представительство республики в Москве.

Гостей мероприятия познакомят с культурой, традициями и обычаями осетин. Более того, для них подготовили презентацию и организовали дегустацию блюд осетинской кухни.