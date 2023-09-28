Интервалы движения поездов Сокольнической линии московского метрополитена временно увеличены. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день на отрезке Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Похожая ситуация произошла 11 сентября на южном участке Люблинско-Дмитровской линии. Там некоторое время был увеличен интервал движения поездов.