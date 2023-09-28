Вильфанд обещал москвичам очень изменчивую зиму

Глобальная температура на планете сейчас высока, и это значит, что все последующие месяцы до конца нынешнего года и в начале следующего могут быть аномально теплыми. Об этом на пресс- конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, в Москве до 9 октября будет еще довольно тепло. В отдельные дни дневные температуры будут достигать 18-20 градусов тепла, но уже начнутся дожди.

Зима в российской столице не будет холодной, однако на этот период прогнозируется изменчивая погода, добавил научный руководитель Гидрометцентра. Об этом сообщает агентство "Москва".

В октябре температура выше нормы прогнозируется в восточных и северных районах Северо-Западного федерального округа, на востоке Центрального, на большей части Приволжского, в Уральском и Сибирском округах, в западной части Дальнего Востока.

Ноябрь теплее обычного будет в северных, центральных и юго-восточных регионах Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае, в западных районах Якутии.

Первый зимний месяц не станет суровым в Мурманской области, в Карелии, а также на Таймыре. А вот температура ниже нормы ожидается на юге Приволжского и Уральского федеральных округов, юго-западе Сибири, а также на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

В январе 2024 года в большинстве регионов погода будет близкой к норме. Холоднее обычного - лишь на Чукотке.

Теплее нормы - на севере Сибири, на западе Якутии, на большей части Амурской области и Хабаровского края.

В феврале теплее обычного может быть в большинстве регионов Центрального и Приволжского округов, на юге Урала, в юго-западных и центральных регионах Сибири. На севере Урала и в Сибири прогнозируются морозы.