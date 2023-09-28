На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии в День старшего поколения

Музей славянской письменности "Слово" и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве проведут бесплатные экскурсии по случаю Дня старшего поколения 1 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"ВДНХ приглашает горожан на День старшего поколения. <...>. Праздник отмечается ежегодно 1 октября. Музей славянской письменности "Слово" 1 октября в 15:00 проведет бесплатную обзорную экскурсию. Экспозиция расскажет об истории письменности и появлении славянских азбук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре "Космонавтика и авиация" в этот день состоится бесплатная тематическая экскурсия, посвященная людям, сделавшим возможными полеты в космическое пространство. Также посетители увидят макеты ракет-носителей, кораблей и спутников, двигателей и автоматических межпланетных станций. На мероприятия нужна предварительная регистрация.