Скульптуры отреставрируют на столичном Доме геологов

На Смоленской набережной отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд» работы Юрия Орехова. Работы проведет победитель открытого конкурса. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Победитель открытого конкурса отреставрирует четыре скульптуры и другие элементы композиции «Наука и труд», расположенной на крыше жилого дома Министерства геологии СССР, известном как Дом геологов, — сказал он.

Ефимов отметил, что работы по сохранению объекта культурного наследия будут проведены в течение 425 дней после подписания контракта.

— При определении подрядчика особое внимание уделяется квалификации претендентов, наличию у них опыта выполнения аналогичных работ, — сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Среди прочего необходимо наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

— Дом геологов на Смоленской набережной — яркий образец жилой застройки середины прошлого века. До настоящего времени он сохранил свой архитектурный облик и по-прежнему остается жилым, — добавил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он также подчеркнул, что за более чем 50 лет аттик и четыре скульптуры, изготовленные из бетона, пришли в аварийное состояние. На их поверхности зафиксированы разрушения, трещины, расслаивание, а металлический каркас подвергся коррозии.

В ходе реставрационных работа специалистам предстоит расчистить и укрепить скульптуры, снять силиконовые формы, а затем бережно демонтировать их по элементам. Все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения.