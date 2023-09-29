В октябре изменится расписание движения поездов на Савеловском направлении

По будням с 19:00 до 6:00 со 2 по 31 октября на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. Об этом сообщили работники пресс-службы магистрали. «На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 — до 20 минут, после 22:00 — до 1,5 часов. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. На Белорусском направлении: Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская. Движение Аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево: скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни: 2-6, 16-20, 30-31 октября будет закрыт путь в Москву, 9-13 и 23-27 сентября — путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для реконструкции инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе. С расписанием движения автобусов и Аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. (https://aeroexpress.ru/) С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении (https://www.central-ppk.ru/new/apprelocate.php) и на сайте перевозчика. (https://central-ppk.ru/new/) Планируйте поездки заранее!