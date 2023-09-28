Задержек в московских аэропортах на фоне сбоя в системе бронирования не наблюдается

Задержек в московских аэропортах на фоне атаки на российскую систему бронирования Leonardo не наблюдается.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили в авиакомпаниях "Аэрофлот","Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. Как пояснили в Ростехе, система подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, позднее ее работоспособность была восстановлена.