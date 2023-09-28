Сергей Собянин: Доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза
За прошедшие 12 лет доходы столицы выросли в 3,2 раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» на Московском финансовом форуме.
Он отметил, что за этот же период перечисления с московской территории в федеральный бюджет увеличились в четыре раза. Таким образом, доходы Москвы формируются в связке с экономикой страны.
— То, что мы справляемся с функцией столицы, в основном и большинстве – это очевидно, но без поддержки правительства и президента это тоже невозможно было сделать, — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
Глава города напомнил, что столичные власти активно поддерживают начинающие проекты и технологические компании в рамках программы Московского инновационного кластера. В общей сложности в проекты вложили 5,29 миллиарда рублей.
Свыше семи миллионов туристов посетили столицу за лето 2023 года. Еще 4,6 миллиона туристов приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности с июня по август в городе побывало почти 12 миллионов путешественников, что на 35 процентов превосходит прошлогодние показатели.