Собянин: Доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

За прошедшие 12 лет доходы столицы выросли в 3,2 раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» на Московском финансовом форуме.

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Он отметил, что за этот же период перечисления с московской территории в федеральный бюджет увеличились в четыре раза. Таким образом, доходы Москвы формируются в связке с экономикой страны.

— То, что мы справляемся с функцией столицы, в основном и большинстве – это очевидно, но без поддержки правительства и президента это тоже невозможно было сделать, — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Глава города напомнил, что столичные власти активно поддерживают начинающие проекты и технологические компании в рамках программы Московского инновационного кластера. В общей сложности в проекты вложили 5,29 миллиарда рублей.