Почти 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

27 рейсов задерживаются или отменены в аэропортах Москвы днем 28 сентября. Об этом свидетельствую данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Наиболее сложная ситуация фиксируется в аэропорту Шереметьево: там отменили 1 вылет, еще 10 рейсов задерживаются.

В Домодедово отложены 6 рейсов, еще 3 отменены. А во Внуково перенесли 5 рейсов и 2 отменили.

Ранее в четверг у клиентов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" возникли трудности с регистрацией на рейсы. О проблемах сообщали и другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронировани Leonardo.