В Москве на Бережковской набережной обновили асфальт

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы - Бережковской набережной <...>. В общей сложности заменили более 60 тыс. кв. м асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова .

Он уточнил, что до этого аналогичные мероприятия проводились здесь в 2016 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна.

Отмечается, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, были задействованы более 340 рабочих и 150 единиц техники. В ближайшее время на отремонтированном участке завершится нанесение дорожной разметки с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика. А всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах планируется заменить свыше 23 млн кв. м асфальта.