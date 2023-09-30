Конкурс по созданию сувенирной продукции пройдет в Москве

Конкурс по созданию сувенирной продукции «Дизайн-цех» пройдет в Москве в третий раз, его участники разработают идеи для будущего мерча, а после презентуют их заказчикам: ВДНХ, центральному научно-исследовательскому институту машиностроения, кластеру «Ломоносов», музею русского импрессионизма и арт-резиденции «Сильно». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По итогам двух прошедших конкурсов мы видим востребованность проекта – в мероприятиях приняли участие 240 человек и 10 компаний-заказчиков. «Дизайн-цех» помогает реализовать сразу две задачи: подчеркивает статус компаний благодаря наличию уникальных креативных решений и развивает компетенции молодых дизайнеров, позволяя им найти бизнес-партнеров и выпустить свой уникальный продукт», – приводятся в сообщении слова руководителя Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой.

Отмечается, что в состязании примут участие 25 команд, в состав каждой войдут от трех до пяти человек: дизайнеры, маркетологи, креаторы и другие специалисты. Попробовать свои силы могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, ведущие свою деятельность в Москве. Заявки на участие принимают до 19 октября на сайте проекта: