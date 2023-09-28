Шестиэтажное здание торгово-офисного комплекса введено в эксплуатацию на севере столицы в Хорошевском районе. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Сегодня в Москве сохраняется благоприятный инвестиционный климат и создаются все возможности для развития бизнеса. Деловая инфраструктура стабильно пополняется современными зданиями в различных районах города с удобными локациями. Новый торгово-офисный центр класса «А» расположен в непосредственной близости от крупного жилого комплекса и выполнен в единой классической стилистике с элементами ампира и эклектики», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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Как уточняется, строительные работы велись по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 25, стр. 25. Теперь объекту присвоен почтовый адрес: Хорошевское шоссе, д. 25Б. Общая площадь здания составляет 5 тыс. кв. м.

По словам Бочкарева, торговая часть комплекса разместится на первом этаже, где выделены помещения для продуктового магазина, отделения банка и аптечного пункта, откроется кафе-ресторан для посетителей и сотрудников. «Со второго по шестой этаж расположены офисные площади различных форматов под индивидуальные потребности арендаторов – от небольших кабинетов до крупных помещений открытой планировки с панорамным остеклением», – уточнил заммэра.

На подземном уровне находится автомобильный паркинг и технические помещения. Кроме того, в здании предусмотрена круглосуточная охрана. Комплекс оснащен всеми необходимыми инженерными системами, которые будут работать автономно, поддерживая комфортный микроклимат внутри помещений. Прилегающая территория благоустроена и озеленена в соответствии с общей концепцией квартала.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет пристальное внимание качеству объектов деловой инфраструктуры столицы.

«На каждом этапе возведения торгово-офисного комплекса на Хорошевском шоссе инспекторы Мосгосстройнадзора проводили контрольно-надзорные мероприятия, в том числе перед сдачей объекта в эксплуатацию. Всего за весь строительный цикл состоялось 10 выездных проверок, к которым по заданию комитета привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации», – пояснил Войстратенко.