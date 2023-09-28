Сентябрь для Москвы стал четвертым летним месяцем
Аномально теплый сентябрь стал фактически четвертым летним месяцем. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Средняя температура достигла +15, выпало всего 6 мм осадков (9% от нормы), отмечает синоптик. Однако это не рекорд для этого месяца. В 1882 году выпало за месяц всего 5 мм осадков.
"Тепло простоит до конца сентября, - рассказывает он. - Через три дня в столицу придет настоящая осень".
Напомним, что по предварительному прогнозу, в этом году привычные сроки включения отопления могут быть сдвинуты на пару недель. Включат тепло тогда, когда среднесуточная температура воздуха упадет до 8 градусов и ниже и продержится на этом уровне не менее 5 дней.