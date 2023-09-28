На Пречистенской набережной появилась парковка на 20 машино-мест

В районе Хамовники Центрального административного округа столицы выявили нелегально организованную коммерческую парковку. Госинспекция по недвижимости пресекла нецелевое использование земельного участка. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Недалеко от станции метро «Кропоткинская» по адресу Пречистенская набережная, дом 45/1, расположен комплекс административных зданий. На его территории осуществляла деятельность платная автопарковка. Установлено, что земельный участок предоставили в аренду юридическому лицу строго для эксплуатации зданий с запретом на возведение в его границах капитальных и временных сооружений.

— Однако с нарушением условий действующего договора и без разрешительной документации на территории были установлены ограждения: два шлагбаума, два паркомата, десять металлических столбиков, два дорожных конуса и металлический бак. Данные некапитальные сооружения являлись элементами нелегально организованной коммерческой парковки и подлежали демонтажу, — рассказал Иван Бобров.

В настоящее время незаконные ограждения демонтированы. Свободный доступ для парковки был обеспечен более чем 20 автомобилям.