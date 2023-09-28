"В четверг синоптическая карта столичного региона будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому бабье лето продолжится, потеплеет до климатической нормы июня, а москвичей и жителей Подмосковья ожидает еще один необычайно комфортный осенний день с температурным фоном на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы", - сказал он.