Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» временно прекратит работу

Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» не будет работать 28 сентября и 11-13 октября. Об этом в среду, 27 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— 28 сентября с 8:00 до конца мероприятия и 11 октября с 5:30 до конца мероприятия 13 октября не будет работать остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Моховая в сторону метро «Лубянка», — говорится в сообщении.

Автобусы маршрутов м2, м7 и н2 будут подъезжать к остановке на улице Воздвиженка, автобусы маршрутов м6, м9, е10, н11 — к остановке «Манежная площадь», а автобусы маршрута м1 — к остановке «Метро «Охотный Ряд», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Правительство города делает все возможное для создания комфортных поездок на общественном транспорте. Например, 25 сентября стало известно, что все маршруты Московских центральных диаметров планируются к продлению за пределы Московской области.