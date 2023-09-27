Предприниматели заключили более 56 тысяч контрактов с помощью торгового бота

Столичные предприниматели заключили более 56 тысяч договоров при помощи торгового бота на портале поставщиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 27 сентября.

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Торгового бота запустили осенью 2022 года. Алгоритмы работы сервиса помогают выстроить последовательность ставок в пределах ценового диапазона. Также они фиксируют все действия в системе аудита. Пользователь может в любой момент перевести управление формированием ставок в ручной режим и продолжить самостоятельно делать их.

— Сервис упрощает предпринимателям участие в котировочных сессиях и экономит их время, а заказчикам он полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции при закупках. За год с использованием торгового бота заключено 56,2 тысячи контрактов на 6,1 миллиарда рублей. Снижение начальной цены при этих закупках позволило сэкономить 3,3 миллиарда рублей бюджетных средств, — отметил Ефимов.

Исполняющий обязанности руководителя столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что бот позволяет предпринимателям участвовать сразу в нескольких мини-аукционах и при этом не мешать другим поставщикам. Активнее всего сервис применяют бизнесмены из Московского региона, Санкт-Петербурга и Пермского края.