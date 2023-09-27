Синоптик объяснил 20-градусное тепло в сентябрьской Москве

В Москве в конце сентября установились солнечные и сухие дни. Такая спокойная и необычно теплая погода обусловлена действием антициклона. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, передает «360».

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«Наши немецкие коллеги дали антициклону, господствующему над центром Европейской России имя Rosi», – добавил специалист.

По словам Леуса, в среду, 27 сентября, в Москве будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы. Температура в столице достигнет 19-21 градуса, в Подмосковье – 17-22. В четверг воздух может прогреться до 22 градусов тепла.