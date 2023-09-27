Девелопер из ОАЭ планирует запустить три проекта в Москве

Международный девелопер Reportage Properties планирует в течение 9-12 месяцев запустить три жилых проекта в Москве . Об этом журналистам сообщил управляющий директор холдинга Андрэа Нучера.

"Мы заинтересованы инвестировать в Россию . Хотим запустить здесь около трех девелоперских проектов. Это произойдет в течение 9-12 месяцев", - сказал он на открытии офиса в Москве.

По его словам, проекты будут реализованы в среднем и высоком сегментах, в настоящий момент компания рассматривает разные площадки в российской столице. Один из проектов может быть реализован на юге города в партнерстве с российским девелопером.