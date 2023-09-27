Девелопер из ОАЭ планирует запустить три проекта в Москве
Международный девелопер Reportage Properties планирует в течение 9-12 месяцев запустить три жилых проекта в Москве. Об этом журналистам сообщил управляющий директор холдинга Андрэа Нучера.
"Мы заинтересованы инвестировать в Россию. Хотим запустить здесь около трех девелоперских проектов. Это произойдет в течение 9-12 месяцев", - сказал он на открытии офиса в Москве.
По его словам, проекты будут реализованы в среднем и высоком сегментах, в настоящий момент компания рассматривает разные площадки в российской столице. Один из проектов может быть реализован на юге города в партнерстве с российским девелопером.
"Один из проектов - $150 млн по объему продаж. Это площадка на юге Москвы, 23 этажа. Еще один проект - группа закрытых вилл, но пока планы предварительные", - добавил он.
Компания Reportage Properties создана в 2014 году, штаб-квартира находится в Абу-Даби. Девелопер строит в ОАЭ, Турции, Марокко, Египте, Саудовской Аравии.