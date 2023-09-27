Сергунина рассказала о событийных проектах Москвы

Столица является местом привлечения туристов с любыми запросами. Об этом рассказала исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 27 сентября.

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По ее словам, в город приезжают за культурной и событийной повесткой, гастрономическим разнообразием и возможностями для делового туризма.

— Одна из визитных карточек нашего города — фестивали под брендом «Московские сезоны», о которых знают не только в России, но и в мире. Мы проводим их на пешеходных улицах и площадях уже более 10 лет — с конца 2012 года. Для каждого готовим свою уникальную культурно-образовательную программу, — отметила Сергунина.

За девять месяцев этого года площадки «Московских сезонов» посетили 12,3 миллиона человек. Кроме того, летом 2023 года в городе представили новый иммерсивный фестиваль «Усадьбы Москвы». Он предлагает погрузиться в разные эпохи и изучить историю старинных поместий и парков через театрализованные представления, мастер-классы и другие события. Мероприятие проходит с 1 июля по 30 сентября в 15 усадьбах.

В период с января по август столицу посетили свыше 15,5 миллиона путешественников. Этот показатель на 10 процентов больше, чем за первые три квартала 2022 года.