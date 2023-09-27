Сергунина рассказала о событийных проектах Москвы
Столица является местом привлечения туристов с любыми запросами. Об этом рассказала исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 27 сентября.
По ее словам, в город приезжают за культурной и событийной повесткой, гастрономическим разнообразием и возможностями для делового туризма.
— Одна из визитных карточек нашего города — фестивали под брендом «Московские сезоны», о которых знают не только в России, но и в мире. Мы проводим их на пешеходных улицах и площадях уже более 10 лет — с конца 2012 года. Для каждого готовим свою уникальную культурно-образовательную программу, — отметила Сергунина.
За девять месяцев этого года площадки «Московских сезонов» посетили 12,3 миллиона человек. Кроме того, летом 2023 года в городе представили новый иммерсивный фестиваль «Усадьбы Москвы». Он предлагает погрузиться в разные эпохи и изучить историю старинных поместий и парков через театрализованные представления, мастер-классы и другие события. Мероприятие проходит с 1 июля по 30 сентября в 15 усадьбах.
В период с января по август столицу посетили свыше 15,5 миллиона путешественников. Этот показатель на 10 процентов больше, чем за первые три квартала 2022 года.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, свыше семи миллионов туристов посетили столицу за лето 2023 года. Еще 4,6 миллиона туристов приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки.