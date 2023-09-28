В Третьяковке открылась экспозиция Пермской галереи
В Государственной Третьяковской галерее в торжественной обстановке открылась выставка произведений искусства из собрания Пермской художественной галереи. Она будет работать здесь до 25 февраля следующего года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Посетители выставки смогут увидеть иконы, золотое шитье, знаменитые деревянные скульптуры, образцы живописи начала XX века. Всего же в Третьяковке представлено восемьдесят произведений из пермской галереи. В открытии выставки принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
- Выставка в Третьяковке является одним из главных событий этого года, когда отмечается столетие пермской художественной галереи и трехсотлетие Перми, - отметил глава региона. - Мы решили разделить эти праздники не только с жителями Перми, но и с теми, что проживает в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде. Посетители экспозиции в Третьяковке смогут почувствовать, что из себя представляет Прикамье, Пермь Великая - центр духовности, культуры и промышленности.
Выставка произведений из Пермской художественной галереи разделена на три части. Одна из них представляет предметы искусства Древней Руси. Это рукодельные памятники лицевого шитья и иконы XVII века. Отдельно представлены знаменитые деревянные скульптуры, являющиеся всемирно известными экспонатами пермской галереи. Их собирали в сельской местности сто лет назад. Сейчас в галерее хранится порядка пятисот таких скульптур. Третий раздел выставки посвящен произведениям русских художников начала XX века. Посетители экспозиции смогут увидеть полотна Петрова-Водкина, Фалька и других. Также на выставке есть работы Каменского, Бурлюка и Виктора Пальмова.