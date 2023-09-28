В Третьяковке открылась экспозиция Пермской галереи

- Выставка в Третьяковке является одним из главных событий этого года, когда отмечается столетие пермской художественной галереи и трехсотлетие Перми, - отметил глава региона. - Мы решили разделить эти праздники не только с жителями Перми, но и с теми, что проживает в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде. Посетители экспозиции в Третьяковке смогут почувствовать, что из себя представляет Прикамье, Пермь Великая - центр духовности, культуры и промышленности.