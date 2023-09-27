Слет часовых Постов Памяти стартовал у Ржевского мемориала Советскому солдату
На Ржевском мемориале Советскому солдату — в филиале Музея Победы — в среду, 27 сентября, открыли Слет часовых Поста № 1 среди команд Тверской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.
— Слет объединяет молодых людей, которые искренне любят Родину, хранят память о бессмертном подвиге нашего народа. Для ребят большая честь нести вахту на Посту № 1. На слете собирается лучшая молодежь, — рассказали в учреждении.
С напутствующими словами к участникам слета обратились военный комиссар Игорь Иванович Шумара, заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Револьдовна Копаева, начальник управления образования и молодежной политики администрации Ржевского муниципального округа Ирина Анатольевна Иноземцева.
Кроме того, раритеты ополченцев из ВГИКа представят на новой выставке «Огненный путь» в Музее Победы. Экспозиция будет работать до 12 октября.
В Музее Победы 1 октября начнутся показы X международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». В рамках программы гости могут посмотреть пять кинокартин. Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» традиционно объединил в себе лучшие фильмы и мультфильмы, посвященные взаимопониманию, защите детей, семейным устоям, охране окружающей среды, гуманизму и познанию мира.