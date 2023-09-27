В Москве подготовили 139 автобаз коммунальной техники к осенне-зимнему сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к осенне-зимнему сезону 139 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© портал мэра и правительства Москвы

В ходе подготовительных работ на территориях баз отремонтировали асфальт, проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения.

"На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.