В домах Москвы установят почти 140 подъемников для инвалидов

Установку 137 подъемных платформ для инвалидов согласовали в многоквартирных домах столицы с начала года. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице продолжаются работы по поддержке маломобильных групп населения. В частности, разрабатываются и утверждаются проекты установки подъемных платформ в подъездах жилых домов. Только с начала этого года согласовали 137 проектов установки подъемных платформ в жилых домах столицы", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба строительного комплекса правительства Москвы.

Он отметил, что благодаря таким решениям у групп москвичей появится быстрый и комфортный доступ к лифту и выходу из подъезда.

Как уточнила и.о. председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева, 24 и 23 положительных заключения выданы по объектам на северо-востоке и северо-западе соответственно. На западе запланировано 16 проектов, на востоке - 15. По 13 проектов одобрено на юге и севере столицы, девять - в Зеленограде. По восемь проектов реализуют в ЮВАО и ЮЗАО, по три - в Центральном и Троицком административных округах. Также согласованы работы в рамках двух проектов на территории Новомосковского административного округа.