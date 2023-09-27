Москва реализовала на торгах более восьми тысяч объектов с начала года
В период с января по август 2023 года в городе на торгах реализовали свыше восьми тысяч объектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— С января по август этого года в Москве было реализовано 8,6 тысячи различных объектов городского имущества. Среди них — здания и помещения под бизнес, земельные участки для коммерческого использования и частного строительства, машино-места на городских паркингах, — сказал он.
В торгах приняли участие 35 тысяч претендентов — предпринимателей, инвесторов и других жителей города.
По словам исполняющего обязанности руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, наибольшее число торгов состоялось на юго-западе Москвы: здесь реализовали более 1,5 тысячи лотов.
Недавно город выставил на торги участки под размещение девяти некапитальных спортивных объектов. Инвесторам предлагаются участки общей площадью около 5,5 гектара.