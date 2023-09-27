В доме с "выпадающей" частью в Москве будет открытый бассейн

В жилом комплексе Emotion, который построят во 2-м Силикатном проезде, появится террасированный термальный комплекс с открытым бассейном, с которого будут открываться панорамные виды на город. Причем бассейн разместят в наклонном корпусе, который будто выпадает из основного здания.

© SPA-центр разместится на крыше наклонного корпуса. / gk-osnova.ru

Этот проект привлек к себе внимание еще до того, как о нем стали известны подробности. Все дело в архитектуре - в одном из домов ЖК будет как бы выпавшая наклонная часть.

На ее крыше и устроят террасы, где разместится зона отдыха с бассейном. Площадь SPA-центра составит 2,5 тыс. кв. м.

По словам управляющего партнера компании-застройщика Олега Колченко, в этом же корпусе откроется офисный центр с конференц-залом и амфитеатром, рестораном, кафе, детской площадкой и зонами отдыха, пишет "Интерфакс".