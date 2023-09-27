Почти 40 самостроев ликвидировано на территории складской базы в Москве

«На земельном участке, предоставленном в аренду без права размещения временных и капитальных сооружений, арендатор незаконно возвел 38 незаконных построек общей площадью свыше 2,4 тыс. кв. м. Их использовали в качестве дополнительных складских помещений и сдавали в аренду. Разрешительная документация на их размещение не выдавалась, объекты не были поставлены на кадастровый учет, права собственности на них не зарегистрированы», – приводятся в сообщении слова и.о. начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.