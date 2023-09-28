Москвичам рассказали о погоде 28 сентября

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до 7 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что погода в столице резко переменится в предстоящие выходные. По словам синоптика, ближайшие дни будут аномально теплыми – температура поднимется выше 20 градусов. Однако в конце недели в Москве ожидаются похолодание и дожди, добавил он. До этого сообщалось, что сентябрь в Москве может оказаться самым теплым за последние 50 лет. Синоптики обратили внимание, что температура воздуха в Москве сейчас на три градуса превышает климатическую норму.