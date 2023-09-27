5,2 тысячи человек в августе получили предложения квартир по реновации

В августе более пяти тысяч жителей столицы получили письма с предложениями квартир в новых домах, построенных по программе реновации жилого фонда. К переселению в минувшем месяце приступили горожане из Северного, Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного, Южного. Зеленоградского и Юго-Западного административных округов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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Часть горожан уже определилась с выбором жилья. Больше всего правообладателей появилось в районах Бескудниковский, Солнцево и Лосиноостровский. Всего летом 2023 года начали заселять 16 домов в 12 районах в восьми административных округах.

— Жителям девяти районов Москвы — около 5,2 тысячи человек — направили в августе письма с предложениями современных квартир, и горожане приступили к их осмотру. Около 500 человек уже получили ключи и готовятся к переезду, остальные оформляют документы, — отметил Максим Гаман.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что за летние месяцы в столице начали расселять 138 старых домов. Лидерами по этому показателю стали Новомосковский (49 домов), Юго-Восточный (33 дома) и Западный (16 домов) административные округа, передает официальный сайт мэра Москвы.