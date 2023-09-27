Вильфанд: сентябрь 2023 года станет самым сухим в Москве за всю историю

"Нынешний сентябрь будет самым сухим за всю историю в Москве. Никогда еще такого не было. На нашей реперной (основной - прим. ТАСС) станции зафиксировано всего лишь 7,5 мм осадков за все дни месяца, а климатическая норма - 66 мм. И до конца сентября никаких осадков не прогнозируется", - сообщил он.