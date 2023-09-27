Более 9,6 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» 23 и 24 сентября

Почти 10 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ 23 и 24 сентября в рамках акции «Московские истории», приуроченной к Всемирному дню туризма. В нем проходили экскурсии, а красочные светотехнические шоу демонстрировали с сокращенным получасовым интервалом. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

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Он отметил, что с наступлением сентября и началом учебного года существенно возросла посещаемость павильона школьниками и студентами. Они приходят как самостоятельно, так и с семьями, компаниями, целыми школьными классами и студенческими группами. Им доступны разнообразные экскурсионные программы — общие о создании макета, городе, его истории и знаковых объектах и тематические (например, «Архитектурные стили», «Москва в кино», «Москва театральная»).

— За это время здесь побывали учащиеся из 117 школ столицы, не считая гостей из других регионов, — уточнил Сергей Левкин, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.