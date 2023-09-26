Свыше 100 ремесленников представят искусство Северной Осетии в Москве

Свыше 100 мастеров представят ремесленное искусство Северной Осетии на форуме-выставке «Россия». Об этом ТАСС рассказала руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Ольга Дзгоева.

© Lenta.ru

Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.

«Центр народных художественных промыслов собрал во Владикавказе более 100 мастеров, — заявила Дзгоева. — <…> С одной стороны, они отражают историю, культуру, традиции, с другой — современный подход к сохранению аутентичности, уникальности».

Отмечается, что стенд, посвященный республике, будет развернут на площади около 100 квадратных метров. Более того, на большом экране будут транслироваться тематические ролики о регионе.