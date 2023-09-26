График поездов МЦД-2 изменится в выходные

"С 21:00 30 сентября до 04:45 1 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Большая часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов будут увеличены до 1,5 часов, часть поездов следует укороченными маршрутами: на Курском направлении - от и до Перервы, на Рижском - от и до Стрешнево, время отправления первых и последних поездов будет скорректировано. В период "окна" будут ремонтировать пути на станции Перерва", - говорится в сообщении.