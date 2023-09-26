Москва примет первый парковый форум БРИКС в апреле 2024 года

Первый в мире парковый форум стран БРИКС пройдет в апреле 2024 года в Москве. В нем примут участие представители парковых сообществ России, Китая, Индии, Бразилии и других стран, входящих в союз. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации парков России.