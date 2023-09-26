В Москве хотят перестать поддерживать производителей вейпов
Комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям поддержала законопроект об исключении из перечня субъектов инвестиционной деятельности, пользующихся поддержкой города Москвы, производителей устройств для потребления никотина. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.
Это значит, что производители никотинсодержащей продукции и устройств для потребления (вейпов, электронных сигарет) не смогут претендовать на экономические меры стимулирования своей деятельности и поддержку города. Изменения вносятся в закон города Москвы «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности».
Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил, что законопроект поддержали Государственно-правовое управление Мосгордумы и московская прокуратура. Комиссия рекомендовала Мосгордуме принять законопроект.
В Мосгордуме напомнили, что по инициативе и при непосредственном участии председателя столичного парламента Алексея Шапошникова последовательно идет работа над ограничением потребления никотинсодержащей продукции, профилактикой использования вейпов и других подобных приборов. Последние несколько лет в России при активном участии Мосгордумы принимались законодательные акты, связанные с производством и оборотом никотинсодержащей продукции и устройств для потребления.
Как писала «Парламентская газета», в августе Шапошников рассказал о разработке законопроекта, дающего полиции полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Кроме того, в Мосгордуме предлагают ввести прямой запрет на распространение сведений об онлайн-торговле подобными товарами.