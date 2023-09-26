В Москве хотят перестать поддерживать производителей вейпов

Комиссия Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям поддержала законопроект об исключении из перечня субъектов инвестиционной деятельности, пользующихся поддержкой города Москвы, производителей устройств для потребления никотина. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

© Парламентская газета

Это значит, что производители никотинсодержащей продукции и устройств для потребления (вейпов, электронных сигарет) не смогут претендовать на экономические меры стимулирования своей деятельности и поддержку города. Изменения вносятся в закон города Москвы «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности».

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил, что законопроект поддержали Государственно-правовое управление Мосгордумы и московская прокуратура. Комиссия рекомендовала Мосгордуме принять законопроект.

В Мосгордуме напомнили, что по инициативе и при непосредственном участии председателя столичного парламента Алексея Шапошникова последовательно идет работа над ограничением потребления никотинсодержащей продукции, профилактикой использования вейпов и других подобных приборов. Последние несколько лет в России при активном участии Мосгордумы принимались законодательные акты, связанные с производством и оборотом никотинсодержащей продукции и устройств для потребления.