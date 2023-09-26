Пассажиры в Москве стали чаще пополнять карты "Тройка" на валидаторах

"Наша карта "Тройка" - уникальный платежный инструмент, благодаря которому можно не только оплачивать проезд, но и бесплатно пересаживаться между маршрутами наземного транспорта. Баланс карты можно пополнить онлайн в любом удобном месте и активировать в салоне автобуса, трамвая или электробуса. Это очень востребованные сервисы у пассажиров", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.