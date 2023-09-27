Более 60% москвичей летом посещали культурные мероприятия

Новое исследование показало, как часто россияне посещали культурные, а также развлекательные и танцевальные мероприятия минувшим летом. Оказалось, что чаще других культурные мероприятия посещали москвичи.

Почти половина (45%) городских жителей летом посещали культурные мероприятия, а ещё 36% отдали предпочтение вечеринкам, следует из совместного опроса Ситидрайв и A2:Research. Об этом пишет «Газета.Ru».

Что касается жителей столицы, то из них 62% признались, что регулярно посещали культурные мероприятия (музеи, театры, галереи, концерты). Среди жителей Петербурга таких было 53%.

На вечеринки и танцевальные мероприятия ходили 50% москвичей и 45% петербуржцев.